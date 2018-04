Alpina D3 Bi-Turbo is bijna BMW M3 diesel

Door: BV

Alpina is één van de zeldzame bedrijven die je beter een ‘veredelaar' kan noemen dan een ‘tuner'. De designers houden zich dan ook steevast in als het op uiterlijke opsmuk aankomt. Aan de buitenzijde merk je Alpina-logo's en een andere voorbumper op naast de typische spaakwielen (nu 19-duim groot). En zelfs de logo's zijn geen must. Alpina levert je net zo graag een incognito exemplaar. Aan de binnenzijde is het leder gewijzigd, vind je een Alpina-typeplaatje en kan je je achterwerk parkeren in een sportzetel. Ook daar geen excessen dus.

Waar het echt om te doen is, zijn de verbeterde prestaties en een aangescherpt weggedrag. De drieliter zes-in-lijn diesel is door Alpina voorzien van een nieuwe luchtinlaat, een grotere intercooler voor de twee turbo's en een compleet nieuwe uitlaatlijn. Voldoende om er 350pk en 700Nm uit te persen.

Om ervoor te zorgen dat de tandwielen van de achttrapsautomaat niet in staking gaan, is de transmissie getrakteerd op een nieuwe koppelomvormer. Als de sedan alle geweld loslaat dan gaat de naald van de snelheidsmeter al na 4,6 seconden de 100 voorbij. En dat allemaal met een officieel verbruiksgemiddelde van 5,3l/100km en een CO2-uitstoot van 139gr/km.

Wie wat grotere praktische noden heeft kan uitwijken naar de D3 Bi-Turbo Touring. En die break kan indien gewenst ook met vierwielaandrijving geleverd worden. In dat laatste geval sprint die nog een tiende sneller naar de honderd.

De ophanging is door Alpina herdacht met stijvere veren, nieuwe stabilisatorstangen en elektronisch gestuurde dempers. En de remmen zijn vervangen door exemplaren met aluminium remzadels en schijven die vooraan 37cm en achteraan 34,5cm als diameter hebben. Een topsnelheid van 278km/u is immers alleen goed als je ook terug kan stoppen. Bekijk de Alpina D3 Bi-Turbo in de fotospecial.