Alle variaties van Porsche 918 Spyder

Op het Autosalon van Frankfurt stelde Porsche eindelijk de productieversie van de 918 Spyder voor. De plug-in-hybride die in het totaal zo maar eventjes 887pk opwekt om vanuit stilstand naar 100km/u te knallen in 2,8 seconden. En dat met slechts 3,3l/100km officieel verbruiksgemiddelde.

Ondanks het eveneens erg exotische prijskaartje van € 765.500 staan meer dan 2.000 kandidaat-kopers te dingen naar één van de 918 te produceren exemplaren. Wie uiteindelijk bij de gelukkigen is, krijgt van Porsche de keuze uit 11 koetswerktinten of 3 omvangrijke stickersets, waaronder één matte wrap. Die laatste zijn evenmin goedkoop want ze maken deel uit van het ‘Weissach Package' dat de Spyder ook nog eens 34kg lichter maakt, maar wel € 50.000 kost. Alle 15 uitvoeringen kan je bekijken in onze fotospecial.