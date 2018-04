Citroen DS Wild Rubis in productie, niet voor ons

Door: BV

Op het Autosalon van Shanghai stelde Citroën eerder dit jaar de Wild Rubis voor. Een studiemodel voor een suv met DS-lijnen, die door de Chinezen alvast enthousiast onthaald werd. Het model stond ook op de stand van het Franse merk in Frankfurt te pronken, waar Citroën-baas Frederic Banzet plannen voor de productie bevestigde. Als alles volgens plan verloopt, rolt de nieuwe creatie eind 2014 uit de fabriekshallen. In China, want alleen daar zal het model aan de catalogus toegevoegd worden. Er circuleren zelfs al namen: DS7 of DSX7. Wij zullen er alleen naar kunnen kijken, in de fotospecial bijvoorbeeld.