Datsun Go+ voor 5+2 inzittenden

Datsun wist ons ruim twee weken geleden al de komst van een tweede model, na de op de Nissan Micra gebaseerde Go, aan te kondigen. Van dat model is nu het doek getrokken, en het is een break-versie van het eerste model. Net geen 4m lang - dus 21cm langer en met exact dezelfde neus als z'n broer met vijf deuren, maar met ruimte voor vijf + 2 inzittenden. Ja dat leest u goed, er past zeven man in. Die formule leverde ook de eerste generatie van de Dacia Logan MCV succes op, dus waarom zou het hier niet lukken?

Voor de aandrijving zorgt nog steeds een 1.2l benzinemotor, gekoppeld aan een vijfbak. Daaron wordt niets gewijzigd. Deze Go+ wordt net als het exemplaar zonder plusje gebouwd in Indonesië, dat zich ook meteen opwerpt als de voornaamste afzetmarkt. Het als budgetmerk geïncarneerde Datsun komt niet bij ons op de markt. Maar ernaar kijken kan wel, in de fotospecial.