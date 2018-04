Tesla belooft zelfrijdende auto tegen 2016

Door: BV

Dat de slimste koppen uit de autosector zich al jaren buigen over auto's die helemaal uit zichzelf rijden, zal wel geen geheim zijn. Google heeft in California al enige tijd voertuigen bollen die, kreunend onder de sensoren en radars, zelf hun weg zoeken. Maar ook elke andere autobouwer hangt over het onderwerp met z'n hoofd in de wolken. Mercedes pakte enkele weken geleden nog uit met een experimentele S-Klasse die z'n plan kan trekken in het verkeer.

Tesla-baas Elon Musk, had eerder al gehint naar een soortgelijk model van z'n bedrijf, en heeft er nu zowaar een datum opgekleefd. Zelfrijdende Tesla's moeten realiteit zijn in 2016. Dat is te vroeg voor een auto die zonder hulp van A naar B kan, maar de visionair zegt in elk geval dat ze tegen dan de bestuurder 90% van het werk uit handen kunnen nemen. Tesla opteert er bijgevolg bewust voor, om niet te wachten tot de techniek helemaal is doorontwikkeld. Of de oplossingen allemaal toepasbaar zullen zijn in Europa, is ook nog onbekend.