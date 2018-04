Porsche 911 Turbo gaat uit z'n dak

Door: BV

Op 20 november aanstaande opent het Autosalon van Los Angeles de deuren. Porsche maakt van die gelegenheid gebruik om het dak van de 911 Turbo en Turbo S te gooien. Maar de eerste plaatjes zijn nu al de wereld ingestuurd.

De 911 Turbo Cabrio heeft uiteraard dezelfde centrale aan boord als z'n gesloten broer. Die wordt aangedreven door een 520pk sterke 3,8l boxercentrale, terwijl de S-versie uit dezelfde motor 560pk perst. Beide versies zijn in staat om een topsnelheid van 314km/u te halen, maar de S doet 2 tienden minder lang over de honderdsprint die hoedanook niet langer dan 3,5 tellen in beslag neemt.

Net als de wat meer dociele varianten, bestaat het dak uit stoffen panelen die op een lichtgewicht magnesium frame zijn gespannen. Daardoor behoudt de nieuwe Cabrio in gesloten vorm een meer natuurlijke daklijn, is het geheel lichter en kan het nog steeds geopend of gesloten worden tot snelheden van 50km/u.

