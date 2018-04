Porsche 911 Turbo en Turbo S gearriveerd

Door: AUTO55

Nadat vijftig jaar geleden de 911 werd geïntroduceerd, heeft de wereld vervolgens nog tien jaar moeten wachten op het eerste exemplaar met turbo. Tegenwoordig gaat het er al wat sneller aan toe. Nog geen twee lentes na de presentatie van de 991 zijn hier de Turbo en Turbo S, beide uitgerust met een 3,8l zescilinder boxermotor, vierwielaandrijving en, voor het eerst, actieve vierwielsturing. De Turbo krijgt 520pk ter beschikking (een winst van 20pk ten opzichte van z'n voorganger), de Turbo S nog eens 40 paarden meer.

Om de achterwielen een hoek te laten kiezen werd er een duo elektromechanische stelmotoren aan beide kanten van de achteras gemonteerd, in plaats van gewone draagarmen. Boven 80km/u sturen de achterwielen mee met de voorste exemplaren om de stabiliteit ten goede te komen, onder 50km/u wordt het principe omgekeerd, om de auto meer wendbaarheid te gunnen.

Behalve vierwielsturing kan de 911 ook voor het eerst rekenen op een actieve aerodynamica met een in drie delen opgebouwde voor- en achterspolier, waarvan elk stuk vanuit de luie zetel pneumatisch kan worden versteld. Bij een optimale toepassing van het recept - de optionele Porsche Dynamic Chassis Control - zou de 911 Turbo S welgeteld twee seconden sneller aan de eindmeet van de Nürburgring geraken dan eentje zonder het systeem. Z'n uitschuifbare achtervleugel gaat hand in hand met een achterpartij die nog eens 2,8cm breder is dan die van de Carrera 4, en met tweekleurige 20-duimers - in geval van de Turbo S met een centrale wielmoer - en integrale LED-kijkers met automatisch dimmende grootlichten. Het standaardpakket bevat verder ook een sound symposer voor een dieper brul komende van de uitlaat, alsook een audio-installatie van Bose.

Het direct ingespoten blok wordt in beide gevallen bijgestaan door twee turbo's met een variabele geometrie. Door de drukvullers te verbeteren zou het brandstofverbruik tot 16% lager liggen, met een gemiddelde van 9,7l/100km. Verder kan er nu meer koppel naar de voorwielen worden geleid voor een optimale krachtverdeling tussen de assen. Voorzien van het optionele Chrono Pakket snelt de Turbo in 3,2 tellen naar 100km/u. Dat is 0,1 seconde sneller dan de afzwaaiende Turbo S en evenveel tienden trager dan het nieuwe exemplaar, die het ook nog eens tot 318km/u volhoudt. Aan welke snelheid de Turbo topt deelde Porsche niet mee. Welke uitvoering je ook verkiest, het vermogen wordt telkens via een PDK-zeventrapstransmissie op de wielen losgelaten.

Zowel de 911 Turbo als de Turbo S verschijnen eind september bij de Belgische verdelers. Prijzen starten bij respectievelijk € 166.012 en € 199.771. Meer beeld kan je hier bekijken.