BMW i-accessoires voor bomenknuffelende tech-freaks

Zowat elke autoconstructeur werpt een jaloerse blik naar de wereld van de elektronica. Een consument die altijd het nieuwste wil, zonder problemen z'n toevlucht neemt tot internet voor een winkelbeurt en vooral niet te lang nadenkt over de aanschaf van een nieuw model. Vandaar dat marketingjongens het een absolute must vinden dat de auto van de toekomst verbonden is met facebook en dezelfde ervaring biedt als je playstation. Alsof je daar al niet aparte producten voor hebt die de job beter doen dan je auto.

BMW gaat met z'n nieuwe i-submerk behoorlijk ver mee met bovenstaande redenering. Het lijkt nu zelfs bedrijven als Belkin of Griffin, die gekend zijn voor hun accessoires voor elektronische producten, onder de duiven te willen schieten. De nieuwe i-accessoirelijn omvat immers niet alleen de obligate balpen, sleutelhangers of een winkeltas, maar ook een draagtas voor je laptop, lanyard en een usb-stick. De prijzen gaan van 15 tot 99 euro en om het milieuvriendelijke en hoogtechnologische imago nog verder in de verf te zetten zijn er niet alleen de obligate blauwe accenten, maar is het materiaal vervaardigd uit gerecycleerde PET-flessen. Dat past volgens het bedrijf perfect bij de nieuwe BMW i3. Bekijk de ganse i-collectie in onze galerij.