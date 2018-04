BMW lanceert i-modelreeks

Door: BV

BMW heeft tijdens een persconferentie in Munchen z'n nieuwe submerk voorgesteld. Dat heet i en zal op termijn een hele reeks nieuwe modellen baren. Allen zullen beschikken over een alternatieve aandrijflijn. De eerste twee kennen we al. Dat zijn het BMW Megacity Vehicle - een kleine hoogtechnologische stadsauto en de productieversie van de BMW Vision Efficient Dynamics. De eerste komt op de markt als i3, de tweede als i8. Beide modellen zullen van de band lopen in het Duitse Leipzig, waar € 400 miljoen is geïnvesteerd en 800 nieuwe banen worden geschapen. In 2013 zullen ze te koop zijn.

De i-modellen krijgen een koetswerk uit met carbon versterkt plastic en rusten op een aluminium chassis. Het is de bedoeling onder de elektrische componenten zo veel mogelijk onderdelen in de verschillende modellen te hergebruiken.

Over de nieuwe i8 was BMW al wat loslippiger. Het bevestigt de komst van een 1,5l turbodiesel in combinatie met een elektromotor voor de aandrijving. Goed voor een verbruiksgemiddelde van 3,7l/100km, maar ook voor een accelleratietijd tot 100km/u van 4,8 seconden en een top van 250km/u.