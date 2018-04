Mercedes G63 AMG 6x6 kost € 379.000

Door: BV

Veel exemplaren van de 5,87m lange G63 AMG 6x6, die wordt aangedreven door een geblazen 5,5l V8 met 544pk en 760Nm, zal Mercedes niet bouwen. Hooguit dertig stuks per jaar. Dat die al allemaal een eigenaar zullen vinden, mag ook wel een wonder heten. Akkoord, het model kan zowat elke hindernis overwinnen, maar goedkoop kan je het speeltje geenszins noemen. € 379.000 staat in de titel. En dat is zonder BTW en belasting. De plaatjes in onze fotospecial zijn gelukkig helemaal gratis.