Lexus GS 300h heeft prijskaartje

Door: AUTO55

Deze fleetvriendelijke full hybrid uit Japan laat zich op de achterwielen bedienen door een 2.5l viercilinder benzinemotor bijgestaan door een elektromotor. CO2-gewijs wordt er op papier slechts 109g de lucht in geblazen per afgelegde kilometer. Hij is er vanaf € 44.500 en wordt behoorlijk uitgerust aan de klant afgeleverd. Dat wil zeggen dat je onder meer Bluetooth connectiviteit, een achteruitrijcamera, een 'premium' audiosysteem met USB, 12 luidsprekers en DAB in de plaats krijgt. Maar ook regen- en lichtsensoren, een snelheidsregelaar, elektrisch verstelbare voorzetels met geheugenfunctie voor de bestuurder, een elektrisch verstelbaar multifunctioneel stuurwiel, een automatische klimaatregeling en bi-xenon koplampen. Voor € 250 extra (de 'Business Edition') biedt Lexus daar nog eens navigatie, parkeersensoren, zelfdimmende binnen- en buitenspiegels en metaallak bovenop. Dat zien we niemand weigeren (die hun zinnen nog niet op een Audi, Mercedes, Jaguar of BMW hebben gezet).

Meer beeld van de Lexus GS 300h is er in de fotoreeks.