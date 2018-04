+3.000pk sterke Venturi is er klaar voor

Door: AUTO55

Op de luchthaven van Wendover in Utah stelde Venturi in het bijzijn van prins Albert II en prinses Charlene van Monaco officieel de doorontwikkeling van de VBB-3 EV voor, die in mei van dit jaar in onze nieuwsrubriek werd opgenomen. Het betreft een geheel op elektriciteit rijdend pk-monster ontworpen in samenwerking met de Ohio State University. Met deze derde editie van de 'Jamais Contente' wil Venturi, zoals eerder meegedeeld, in eerste instantie de piek van 600km/u overschrijden op de Bonneville zoutvlaktes. De speer beschikt over een elektromotor per wiel. In totaal wordt er ruwweg 3.002pk alsook 2.800Nm koppel opgewekt.