Tesla Model S in een notendop

Door: AUTO55

De Tesla Model S is in verschillende versies verkrijgbaar. In het eerste geval (60kWh) beschikt de auto over 302pk en 430Nm koppel en ligt de topsnelheid op 193km/u. De actieradius bedraagt dan 365 kilometer. Daarna volgt de 362pk-versie (85kWh), die ook 440Nm op de wielen overbrengt en waarmee je 500 kilometer moeten kunnen overbruggen. Naar honderd sprinten lukt in 5,9 seconden.

Nog sneller is de Model S Performance. Met 416pk en 600Nm onder de kap slaagt die erin een spurttijd van 4,6 tellen neer te zetten en 212km/u te presteren. Met het accupakket volledig opgeladen (die worden mee met de auto verkocht en niet verhuurd) geraak je daarmee in principe ook 500 kilometer ver. Meer luxe is dan ook inbegrepen. De verhoogde standaarduitrusting wordt verder gespekt met nappaleder voor het interieur, net als alcantara- en koolstofvezelaccenten. De snelle versie geniet van actieve luchtvering en tractiecontrole met een sportstand.

Je kan ook opteren voor een Signature-uitvoering, onder andere te herkennen aan de 12-wegs verstelbare stoelen, het Sound Studio Package met 12 luidsprekers en 580 Watt uitgangsvermogen, en aan de interne harde schijf. Volledige omklapbare stoelen zijn eveneens in de prijs begrepen. Je kan ze tegen de rijrichting in verstellen en er komen vijfpuntsgordels (voor kleine kinderen) aan te pas. Binnenin prijkt ook een reuzegroot multimediascherm waarmee je het gros van de elektronische functies kan bedienen.

In België vraagt Tesla € 72.600 voor de 60kWh-basisversie. Het verschil met de 85kWh Performance Signature bedraagt € 38.350 euro. Maar daarvan zien slechts vijfhonderd exemplaren het levenslicht. Tesla biedt maar liefst acht jaar garantie, en dit zonder beperking van het aantal kilometers. Het enige Belgische verkooppunt bevindt zich in de Gulden Vlieslaan 49 te Brussel, tussen de Louizalaan en het Justitiepaleis.