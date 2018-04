Chevrolet Silverado's voor brandweerlui en overlevers

Door: AUTO55

Deze pick-ups van het type Silverado Double Cab zijn gemaakt met een duidelijk doel voor ogen. De eerste, met Z71 Volunteer Firefighter als koosnaam, is met z'n luidspreker, sirene en verlichtingssysteem volledig klaar voor code drie. Verder spotten we ook een stel brandblussers uit chroom, hetzelfde materiaal voor de drempels, 22-duims lichtmetaal en wat nuttig 'gereedschap'. Zoals een bijl.

Met nummer twee haalt GM de overlevers uit hun slaap. We noteren jerrycans voor water en brandstof, handschoenen, gasmaskers, de bagage van een hospik, een vouwbare schop, een generator, een afsluitbare gereedschapskoffer en een batterij die je met zonne-energie kan opladen.

Het beest in kwestie heet Black Ops en heeft zijn naam niet gestolen vanwege de tevens bijgeleverde winch, haken, LED-spots en bepantsering ter hoogte van het onderlichaam. De wielen zijn 18 duim in diameter, de banden meer voor onverhard terrein geschikt. Beide patrioten worden in leven gehouden door een 360pk en 518Nm koppel producerend V8-blok met 5,3l longcapaciteit, verbonden aan een zestrapsautomaat. Chevrolet liet ze zien op de Texas State Fair.