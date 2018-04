VW's V10 TDI op de terugweg

Door: AUTO55

De tiencilinder dieselmotor die Audi in de Nanuk Quattro lepelde was niet zomaar een loze kreet. Zo blijkt dat er daadwerkelijk wordt gewerkt aan de ontwikkeling van een gloednieuwe V10 TDI-motor. En wat meer is: Bentley is er al mee aan het testrijden.

De introductie van de Volkswagen Touareg werd in 2002 op indrukwekkende wijze bijgestaan door de presentatie van een tiencilinder dieselmotor. Deze 5-liter V10 TDI was destijds de eerste in zijn soort en stond te boek als de sterkste zelfontbrander die ooit in een productieauto leverbaar was. Het blok produceerde 313pk en liefst 750Nm koppel.

Volkswagen ging echter nog verder. Vijf jaar na de introductie van de Touareg lanceerde de fabrikant de Touareg R50, een R-uitmonstering van de mateloos populaire SUV. Met onder de kap geen hitsige benzinemotor, maar een verder doorontwikkelde V10-diesel met 350pk aan vermogen en niet minder dan 850Nm aan trekkracht.

Behalve in de Touareg - en later in de Phaeton - werd de V10 TDI niet ingezet. Zonde, want het indrukwekkende blok viel perfect te rijmen bij Audi´s TDI-imago dat men onder meer in Le Mans heeft verdiend. Audi voorzag de R15 TDI-racer indertijd immers met een V10-dieselmotor. Al valt dat blok niet te vergelijken met de centrale die VW in haar topmodellen leverde.

De motor die momenteel in de testfase verkeert zal door Audi worden gebruikt, maar ook door Bentley (Flying Spur en Mulsanne) en Porsche (Cayenne). En ja, ook de Volkswagen Touareg mag zich erdoor laten aandrijven.