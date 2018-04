Volkswagen Touareg: eerste gegevens

Door: BV

V

olkswagen heeft de eerste gegevens over de Touareg bekendgemaakt. Dat is een grote SUV die de constructeur in de herfst van dit jaar zal lanceren. Na de Passat W12 en de Phaeton zal het VW’s derde wagen in het luxesegment zijn.

Het nieuwe model is een cross-over. De Touareg heeft eigenschappen die zowel bij een terreinwagen als een break horen en combineert die met het comfort, de uitrusting en de wegligging van een sportieve sedan. De SUV wordt 4,75m lang, 1,93m breed en 1,72m hoog. De wielbasis bedraagt 2,86m.

Uitstekende off-road prestaties moeten mogelijk zijn door de bodemvrijheid van niet minder dan 30cm, korte overhangen, een doorwaadbare diepte van 60cm, een laag zwaartepunt (waardoor je de Touareg tot 45° schuin zal kunnen zetten) en een elektronisch gestuurde permanente vierwielaandrijving. Dat aandrijfsysteem maakt gebruik van 3 differentiëlen. Afhankelijk van de condities kan het systeem tot 100% van het vermogen, via een meervoudige plaatkoppeling, naar één van de assen leiden. Voor het zwaardere werk kunnen de differentiëlen ook via een draaischakelaar vergrendeld worden. Een reductiebak wordt eveneens standaard.

De pneumatische ophanging, met dubbele wishbones voor- en achteraan, moet ervoor zorgen dat de terreincapaciteiten compromisloos verenigbaar zijn met een sportief of comfortabel weggedrag. De ophanging controleert daartoe steeds een aantal parameters en past de demping constant aan, maar ook de bestuurder kan nog manueel kiezen voor een meer sportieve of comfortabele instelling. De styling van het interieur is gebaseerd op dat van de Phaeton; er zal dus overvloedig gebruik gemaakt worden van leder en houtinleg. Uit het uitrustingsarsenaal van de nieuwe grote luxelimousine van VW komt ook de airco met 4 individueel in te stellen zones. Die zal naar alle waarschijnlijkheid in de optielijst staan. De koffer is sowieso 555l groot en kan middels de neerklapbare achterbank uitgebreid worden naar 1.570l. De Touareg zal een geremde sleep tot 3,5ton kunnen verdragen.

In eerste instantie wordt het model gecommercialiseerd met twee motorversies; één benzine en één diesel. De benzine wordt een 3.2l V6 met 220pk en 305Nm. De diesel is de V10 die ook in de Phaeton komt. Die TDI heeft een inhoud van 5 liter en is 313pk sterk. Een indrukwekkende 750Nm koppel staat vanaf 1.800t/min. ter beschikking.

VW mikt op het cliënteel van de BMW X5, Mercedes M en Volvo XC90.