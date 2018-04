Nieuwe supermini's van Mitsubishi in Tokio

Door: BV

Op het Autosalon van Tokyo, dat 21 november de deuren opent voor het grote publiek, stelt Mitsubishi alvast twee nieuwe supermini's voor. Die passen in het door de Japanse overheid gestimuleerde segment van de zogeheten "kei-cars" en zijn samen met Nissan ontwikkeld.

De basis is de eerder al voorgbestelde eK die wordt aangedreven door piepkleine driecilinder benzinemotoren (49 of 64pk sterk). De eK Space en eK Space Custom zijn variaties die nog meer binnenruimte moeten bieden.

De erg compacte afmetingen en de vormgeving die is ingegeven door de noodzaak om de binnenruimte te maximaliseren, staan moderne technologie natuurlijk niet in de weg. Zo beschikken deze nieuwelingen over een elektrisch bediende schuifdeur en een boordplank met een aanraakgevoelig scherm dat onder meer GPS-navigatie omvat. Je kan het bekijken in onze fotospecial.