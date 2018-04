Recordmaand voor Mercedes

Door: AUTO55

De managers van Mercedes blikken tevreden terug op de verkoop van afgelopen maand. Wereldwijd wist men in totaal 142.994 auto's te slijten en dat is het meest indrukwekkende cijfer sinds de oprichting van het bedrijf in 1926. Vooral de A-klasse, de daarvan afgeleide CLA en de gefacelifte E-klasse deden het goed.

71.085 wagens werden in september in Europa aan de man gebracht, terwijl 39.013 exemplaren hun weg naar Azië vonden. Daar geldt de Chinese markt als koploper met 20.375 stuks. Dat is een stijging van 21,2 procent ten opzichte van dezelfde maand vorig jaar. In Japan ging Mercedes procentueel gezien nog meer in de plus, met 31,4 procent. En in de VS - geen onbelangrijke markt - steeg de verkoop met 7 procent. Wat neerkomt op 24.697 nieuwe eigenaars.