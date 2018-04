Unieke Riva Lamborghini schittert weer

Door: BV

Een beetje jetsetter in de jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw had niet alleen een exclusieve bolide in de garage staan; het waren ook de hoogdagen van de kwalitatieve luxejachten en speedboten. En in die laatste categorie is het Italiaanse Riva de absolute top. Voor de aandrijving kocht het merk krachtige achtcilindermotoren aan de andere kant van de Atlantische Oceaan. Onder meer Cadillac en Chrysler leverden centrales, met vermogens van 185 tot 400pk. De Riva Aquarama die in 1962 werd gelanceerd en nog steeds te boek staat als één van 's werelds mooiste watercreaties, had steevast twee motoren aan boord. Maar slechts één exemplaar werd aangedreven door twee 4.0l twaalfcilindercentrales: de Riva van Ferrucio Lamborghini.

Twee motoren van de productielijn voor de Lamborghini 350 GT halen was voor de baas van het gelijknamige automerk uiteraard geen probleem. Met een totaal van 700pk uit de twee muzikale Italiaanse motoren was Ferrucio's Riva - een exemplaar uit 1968 met rompnummer 278) één van de snelste exemplaren ooit gebouwd. De topsnelheid bedroeg zo'n 48 knopen (ongeveer 90km/u) terwijl de meeste exemplaren het bij 40 knopen (75km/u) voor bekeken hielden.

Na de dood van Ferrucio Lamborghini in 1993 kwam de Riva in handen van een Nederlandse verzamelaar. Inmiddels is het unieke stuk gekocht door de eveneens bij onze Noorderburen gevestigde Riva-specialist Riva-world en over een looptijd van 3 jaar tot in de kleinste details gerestaureerd. Het resultaat is te bekijken in de fotospecial.