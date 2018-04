De nieuwe King of Bling: Cadillac Escalade MY2015

Door: BV

Cadillac heeft de Escalade nog eens onder handen genomen. Op de documenten prijkt nu zelfs al modeljaar 2015 ten teken dat de heren bij General Motors zich stilaan aan het vergalloperen zijn in de modeljaarupdates. Maar dat is niet het grootste nieuws. GM's luxedevisie beloofde enerzijds meer onderscheid met Chevrolet Tahoe, Suburban en Yukon waar het model z'n ingewanden mee deelt en anderzijds een meer bescheiden pose. Dat laatste is, laat ons duidelijk wezen, relatief.

Aan de afwerking is wel gesleuteld. Zo is de achterruitenwisser voortaan geïntegreerd in de koffervleugel en is het interieur compleet herwerkt. Aan de buitenzijde wordt wat meer met LEDs gewerkt, en binnenin is er fijner leder, een flink opgewaardeerde infotainmentinstallatie en zijn er individuele zetels over desgewensd drie zitrijen. Rollen doet de maxi-Caddy nog steeds op 20-duimers, maar wie zo veel bescheidenheid niet verdraagt kan de velgen opkloppen tot 22 inch.

De aandrijflijn is al meteen een 6,2l V8 die wordt gepaard aan een zestrapsautomaat. Je zal kunnen kiezen (jaja, ook bij ons, ook al is het aantal Cadillac-dealers letterlijk op één hand te tellen) tussen achter- of vierwielaandrijving. Een nieuwe onafhankelijke voortrein en een vijflink-achteras moet ervoor zorgen dat de 420pk en 620Nm trekkracht zonder al te veel drama wordt omgezet in beweging. Een gestuurde demping met drie standen vrijwaart de inzittenden van de grillen van de ondergrond.

Voor Europese prijzen is het nog veel te vroeg, maar de eerste set foto's kan je in de fotospecial vinden.