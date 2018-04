Renault Duster Detour

Door: AUTO55

Volgende week maakt Zuid-Afrika zich op voor de Johannesburg International Motor Show. Renault zal er deze eigenwijze versie van de Duster voorstellen, ontwikkeld door de Centraal-Europese designafdeling van het merk in samenwerking met een studio uit Johannesburg zelf. De Duster wordt in bepaalde markten onder eigen naam uitgebracht in plaats van hem van een Dacia-logo uit te rusten.

Het stijlmodel heet Duster Detour en lijkt vooral de avontuurlijke snaar te willen bespelen. Op de foto's spotten we tevens een stel zwarte vijfspaaks wielen, een andere invulling voor de achterlichtunits (LED?) en mistlampen die zich onder het radiatorrooster hebben genesteld.