Productieplannen voor Opel Adam Rocks

Door: AUTO55

Op het Autosalon van Genève, dat in maart plaatsvond, liet Opel de wereld kennismaken met de Adam Rocks. Dat is een stoere concept car op basis van hun eigen hipster in het gamma, die vooral media-aandacht genoot vanwege z'n stoffen dakconstructie. Of er effectief een 'cabrioversie' in de pijplijn zit wil het merk nog niet bevestigen, maar als gesloten crosser wil de Adam alvast in productie gaan. En de rollen gaan vanaf volgend jaar al aan het draaien.

De Adam Rocks krijgt een opgekrikte bodemvrijheid en een aangezwelde spoorbreedte. Opel moet daarom bredere wielbogen (met geïntegreerde richtingaanwijzers) en andere bumperschilden tegen het koetswerk kleven. Onderaan geven metaalkleurige inlegstukken de indruk wat meer weerstand te kunnen bieden tegen vijandige uithalen van de ondergrond. Andere specifieke kenmerken zijn de grille en de origineel vormgegeven richtinaanwijzers die in de vorm van een sikkel in de voorbumper zijn ondergebracht, en achteraan wordt de uitlaatlijn omgeleid om in het midden van de achterpartij uit te komen. Tenslotte krijgen ook de achterlichten een milde make-over.