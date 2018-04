BMW 4-reeks Cabrio nu al naakt

Door: AUTO55

Hier zijn ze dan: de eerste officiële beelden van BMW's 4-reeks zonder dak. Maar zoals je ziet komen ze recht uit een niet erg zorgvuldig opgeborgen (Belgische) brochure. En dat is natuurlijk helemaal niet naar de zin van de Duitse constructeur, die de auto pas binnen een maand in de openbaarheid wilde brengen. Pech dus.

Op motorisch vlak beschikt de zonneklopper over dezelfde wapens als zijn dichte evenknie. Dat betekent dat de basis-benzine 420i heet en met 184pk gezegend is. Daarnaast verkoopt het merk de auto als 428i (een tweeliter met 245pk) en als 435i (de enige zescilinder, 306pk). Achteraf volgt dan de M4 Cabrio, en die krijgt zoals reeds meegedeeld 430pk ter beschikking. In de dieselhoek tenslotte treffen we de 184pk sterke 420d, de 430d met 258pk en de 313pk opwekkende 435d.