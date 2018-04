Opel Meriva klaar voor nieuw modeljaar

Door: AUTO55

Na drie jaar ploegen is de Meriva toe aan een opfrisbeurt. Met op esthetisch vlak weinig verrassingen. Zowel de voor- als achterpartij werden bij de tijd gebracht en voorzien van een stevige portie chroom om met de rest van het gamma in de pas te lopen. Het radiatorrooster is nieuw en zo ook de koplampen die voortaan LED-dagrijlichten bevatten. We noteren eveneens chroom om de welvende lijnen op de flanken te accentueren, net als bijgeschaafde achterlichten met een randje in het blinkende metaal. Het plaatje wordt vervolledigd door kersverse 18- en 17-duimers om de wielkasten te vullen.

Binnenin maken de nieuwe Intellilink infotainmentsystemen hun opwachting. Te bedienen met de stem of door het touchpad in de middenconsole aan te raken. En er staan ook andere motoren in de wachtlijst. Zoals de 136pk sterke 1.6 CDTI die de minder zuinige 1,7l vervangt, net zoals dat in de Zafira Tourer het geval was. De centrale produceert ook 320Nm koppel, bij 2.000tr/min, waardoor het sprintje naar honderd 0,8 seconde sneller kan worden afgehaspeld. Opel rekent op een gemiddelde dorst van 4,4l/100km (116g/km CO2).

Daarnaast mogen we ook drie nieuwe benzinemotoren verwelkomen. Elk met 1,4l slagvolume en waarvan slechts één het zonder turbo moet stellen. Deze stuurt 100pk naar de wielen, terwijl de geblazen varianten 120 of 140pk te verwerken krijgen. De versies met drukvoeding kunnen in combinatie met een bijgeschaafde automatische zesbak worden besteld. Een Meriva op LPG behoort ook tot de mogelijkheden.

De orderboekjes worden volgende maand geopend. Tegen dan zullen ook de prijzen worden bekendgemaakt. Wie de gelifte Meriva in levende lijve wil aanschouwen, moet wachten tot het Autosalon van Brussel in januari volgend jaar. Kort daarna zal Opel starten met de leveringen.

