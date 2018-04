Aftellen naar de Porsche Macan

Door: AUTO55

Op 22 november en op de Los Angeles Motor Show zal Porsche de Macan aan het grote publiek onder spots presenteren. De nieuwe aanwinst is gestoeld op het platform van de Audi Q5. Porsche bevestigde reeds de komst van een 340pk en 360Nm opwekkende drieliter zescilinder voor de Macan S, en van een 258pk en 580Nm uitbrakende common-rail turbodiesel met evenveel inhoud voor de Macan S Diesel. Het topmodel van dienst beschikt over een twin-turbo 3,6l V6, 400pk en 550Nm sterk, en die komt in de Macan Turbo terecht. Het sprintje naar honderd zou aan boord van laatstgenoemde al na 4,8 seconden achter de rug zijn; de Macan S en de Macan S Diesel doen respectievelijk 5,5 en 6,2 tellen over dezelfde oefening. En de topsnelheid? Die bedraagt in diezelfde volgorde 269, 254 en 226km/u. En er zit ook een viercilinder aan te komen, wat door de gemiddelde Porsche-liefhebber allicht niet in dank zal worden afgenomen. Maar dat zal de toplui worst wezen.

Het beoogde succes van de Macan zal mede te danken zijn aan een aanschafprijs die lager zal liggen dan die van de Cayenne. De verkrijgbaarheid van kleinere en minder krachtige motoren heeft daar een belangrijk aandeel in. Er is dus sprake van een geblazen tweeliter viercilinder met 225pk, geleend bij VW, om de latere instapversie aan het rollen te krijgen. Indien deze geruchten kloppen, wil dat zeggen dat Porsche voor de eerste maal sinds '95 een vierpitter in één van z'n modellen lepelt. Zelfs een 177pk producerend viercilinder turbodieselblok zou de Macan van aandrijfkrachten kunnen voorzien.

Grip wordt verzekerd door standaard vierwielaandrijving, al poogt het merk hem een achterwielaangedreven karakter toe te kennen door tot 90% van de krachten richting achteras te sturen. Er werd gedacht dat de auto minder dan 1,7t op de weegschaal zou plaatsen, onder meer dankzij z'n koetswerk uit aluminium, maar daar blijkt niet veel van te kloppen. De naald schommelt voorlopig in alle gevallen rond 1,9t. Een kleintje zal de Macan zich in ieder geval niet snel laten noemen. Hij is 4,68m lang, 1,92m breed en 1,63m hoog, met van as tot as 2,8m op de meetlat. Ontdek de tot hier toe vrijgegeven foto's via deze link.