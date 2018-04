Ook Toyota wil zelfrijdende auto

Door: BV

Actieve veiligheidssystemen koloniseren in sneltempo de nieuwe automobielmarkt. Daar zit regelgeving voor een deel tussen, met onder meer ABS, ESP, een minimum aan airbags en binnenkort zelfs bandendrukcontrole die tot de verplichte uitrusting behoren. En het zal er niet bij blijven. Elk zichzelf respecterend automerk moet tegenwoordig almaar intelligentere systemen kunnen aanbieden. De radargestuurde snelheidsregelaar (die in België zo goed als onbruikbaar is vanwege de verkeersdensiteit en bij geen enkele fabrikant de mogelijkheid biedt om de cruise-control op een conventionele manier te gebruiken) en een systeem dat zelf voor voetgangers remt, staan hoog op de lijst. Het is de verwachting dat de Europese commissie ook die binnen afzienbare tijd verplicht. Dat kan met veiligheid te maken hebben, of met het lobbywerk van bedrijven als Bosch die een erg groot aandeel hebben in de ontwikkeling en levering van componenten en rijk worden van de veiligheidsmanie van de regelgevers.

Wat er ook van zij, Toyota wil ook bij de club van de constructeurs die almaar intelligentere voertuigen van hun productielijn laten rollen. De ontwikkelingsafdeling van het Japanse bedrijf heeft nu een aantal veiligheidssnufjes klaar die we binnen afzienbare tijd op de markt mogen verwachten. De eerste heet Pre-Collision-System en is Toyota's variant van een camera die naar obstakels, andere auto's en voetgangers scant en als het moet zelf de remmen bedient. En er is nog een extraatje dat Active Steer Assist heet. Dat zal desnoods zelf de auto om het object heen proberen sturen.

De grenzen van de rijstrook kunnen de ingenieurs van Toyota al herkennen. Door die aan de eerder genoemde snelheidsregelaar met radar te koppelen, denken de ingenieurs het voertuig helemaal zelf op de snelweg te kunnen laten rijden. Dat is nog niet allemaal voor morgen, maar de wegtesten gaan in Japan volgende week in. Niet in een Toyota, maar in een Lexus LS.