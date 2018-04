BMW 4 Cabrio is de nieuwe dakloze Dreier

Door: BV

Eerder dit weekend hebben we in een stuk over de BMW 2-Reeks al aangehaald waarom deze dakloze 3-Reeks voortaan ook BMW 4 Cabrio heet. Dat zullen we dus niet herhalen. Maar we gooien er wel even de voornaamste specificaties tegenaan.

BMW heeft alvast besloten om niet mee te doen met de terugkeer naar cabriodaken in canvas. De BMW 4 Cabrio heeft een stalen exemplaar, wat z'n wat gewrongen lijnenspel in gesloten toestand verklaart. Het stalen klapdak in de koffer parkeren om de 370l laadvolume te beperken tot een moeilijk toegankelijke ruimte van amper 220l kan in amper 20 seconden. Bij stilstand, of bij nagenoeg stilstand, want vanaf 18 km/u of meer wil het dak niet bewegen.

Om langer van open rijden te kunnen gennieten heeft deze nieuweling nu ook een systeem dat hete lucht in je nek blaast, naast de gebruikelijke comfortitems. De 4 Cabrio is ook stiller dan voorheen, vooral omdat windgeluiden met 2dB beperkt konden worden. Daar zit de stroomlijn vast voor iets tussen. Die bedraagt met het dak open 0,33 en slechts 0,28 met het dak dicht.

Het leveringsprogramma omvat een 420d, met een 181pk sterke tweeliter diesel en twee benzines. De 428i producteert 240pk en 345Nm, terwijl de 435i een drieliter aan boord krijgt met 300pk en 406Nm trekkracht. De snelste heeft amper 5,5 seconden nodig om de 100-barrière te doorbreken. De 428i wordt ook leverbaar met vierwielaandrijving.

Prijzen voor Europa zijn nog niet bekend. Meer dan 100 foto's hebben we wel al verzameld in deze fotospecial.