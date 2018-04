Specificaties BMW 2 lekken

Door: AUTO55

De Coupé van de BMW 3-Reeks heet nu BMW 4. En natuurlijk betekent dat ook dat de tweedeursversie van de BMW 1-Reeks, die tot op heden te boek stond als BMW 1 Coupé, voortaan als BMW 2 Coupé in de catalogus verschijnt. Een slimme marketingtruuk die onder meer Audi het merk voordeed toen het de Audi A4 Coupé verving door de A5, en voor de constructeur het voordeel oplevert dat er een excuus is om de prijs op te krikken. Het voordeel voor de klant dat is dan weer... Ja, wat eigenlijk? Audi ging door met het ontwikkelen van verschillende A5-modelvarianten, die eigenlijk afgeleiden van afgeleiden zijn. En BMW lijkt dezelfde koers te varen. Waarom staat ook hier anders 'Coupé'?

De Zuid-Afrikaanse BMW-site kon het niet laten de eerste technische gegevens op het net te gooien. Zo komen we te weten dat de 2-reeks alvast als 220i, 220d en M235i op de markten zal verschijnen.

De eerste in de rij is uitgerust met een tweeliter viercilinder benzinemotor die 184pk en 270Nm op de wielen afvuurt. Het sprintje neemt 7 tellen in beslag en de topsnelheid bedraagt 235km/u. En dan is er de 220d, die hetzelfde aantal paarden uit evenveel longinhoud puurt maar dan met dieselbrandstof in de leidingen. Op de koppelkromme brengt deze het er met 380Nm logischerwijs ook beter vanaf. Toch blijven zowel de sprinttijd (7,1 s met automaat) als de maximumsnelheid gelijk aan die van zijn benzinebroer.

Als topper in het gamma laat de M235i ruim 320pk en 450Nm optekenen, opgewekt door dezelfde geblazen drieliter zes-in-lijn die we eerder in de M135i hebben uitgeprobeerd. Het model staat garant voor een spurttijdd van 5 seconden (automaat: 4,8 s) en een elektronisch gelimiteerde top van 250km/u.