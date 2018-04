Nieuwe neus voor Lexus CT200h

Door: AUTO55

Vanuit Japanse hoek werd nog niets officieel bevestigd, maar het eerste beeld van de bijgevijlde CT200h is wel al binnen. En daaruit kunnen we opmaken dat Lexus' kleinste aansluiting heeft gevonden bij de rest van het gamma. Aangezien de concurrentie nu groter is dan ooit, en de Duitse drievuldigheid de lijsten aanvoert qua populariteit, voelde het premiummerk zich genoodzaakt om de tekenaars drie jaar na de introductie van de huidige CT200h aan het werk te zetten.

De opdracht resulteerde in een fors bemeten voorgevel in lijn met die van de IS, GS, RX en LS. En in combinatie met een flinke achterspoiler, dikke bumpers en dito velgen komt de CT sportiever voor de dag dan eerder het geval was. Al heeft hij dat weliswaar aan het op de foto aanwezige F-sportpakket te danken. Of achterpartij eveneens onder het mes ging kwamen we nog niet te weten. Uitsluitsel volgt wellicht pas eind november, wanneer de Tokyo Motor Show de deuren opent.