Mercedes Citan Crewbus: plaats voor 7

Door: AUTO55

Vanaf volgend jaar kunnen ook kroostrijke gezinnen hun zinnen zetten op Mercedes' kleinste busje afgeleid van de Renault Kangoo. Als Citan Crewbus is het wagentje langer dan de gewone versie en biedt hij plaats aan zeven inzittenden dankzij een extra zetelrij met twee individuele zitjes. Deze kunnen desgewenst worden neergeklapt, of zelfs volledig verwijderd teneinde optimaal van de laadruimte gebruik te kunnen maken.

De Citan is er in drie lengtes: 3,94, 4,32 en 4,71 meter. Het motorprogramma bestaat eveneens uit drie keuzemogelijkheden. 75 en 110pk sterke exemplaren vullen het dieselpalet, terwijl de enige benzine een vermogen heeft van 114pk. Alle dieselmotoren beschikken uiteraard over een roetfilter, terwijl vijf- en zesversnellingsbakken zorgen voor de krachtoverbrenging op de voorwielen. Het BlueEfficiency-pakket is voor de Citan met benzinemotor standaard en voor de dieseluitvoeringen als optie leverbaar. Het omvat onder andere een start/stop-systeem, accu- en generatormanagement en, afhankelijk van het model, banden met een verbeterde rolweerstand die het brandstofverbruik nog verder reduceren. Veiligheid wordt geboden door standaard ESP dat rekening houdt met de beladingtoestand, alsook door ABS, Vehicle Dynamic Control, tractiecontrole en antislipregeling.