Heibel bij Morgan

Door: BV

Morgan is niet alleen één van ‘s werelds oudste autoconstructeurs (opgericht in 1910), het is ook één van de weinige bedrijven waarvan de toppositie - op een klein internmezzo vanaf 2003 na) werd ingenomen door de nakomelingen van oprichter Henry Frederick Stanley Morgan. Maar er is heibel in de tent.

Charles Morgan deelde tot eerder dit jaar de lakens uit, maar werd toen door de aandeelhouders en de raad van bestuur uit z'n positie ontzet. Die bestaat overigens grotendeels uit familieleden. Hij werd gedegradeerd tot een normaal bestuurslid, maar ook daar liep de man duidelijk nog in de weg. Nu heeft diezelfde raad van bestuur besloten de voormalige directeur helmaal buiten te zetten. Een zaak die niet in der minne gaat, want de man op de foto vecht de beslissing aan. De kleine Britse automobielfabrikant zegt in een mededeling dat de beslissing noodzakelijk is omwille van de schaal en complexiteit van een almaar meer globale onderneming. Met andere woorden: het moest omdat Charles er niets van bakt. Of de (veelal erg trouwe) klanten van het merk er iets van zullen merken valt nog af te wachten.