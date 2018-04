Magnum wordt Canadese trackday-auto

Door: BV

Elk land z'n eigen supercar! Rijke ondernemers die dromen van een eigen exclusieve bolide zijn er genoeg. Dat de meeste niet, nauwelijks of slechts zeer korte tijd van de grond komen, lijkt de toevloed nauwelijks te stelpen.

De nieuwste telg komt uit Canada, van een bedrijfje dat opereert onder de merknaam Magnum. Het wordt een straatlegale bolide, die evenwel de nadruk leg op circuit-uitjes. Dat lijkt ons al een lauwwarm excuus te zijn om niet met complexe systemen als airco's om te moeten gaan. Maar details daarover krijgen we pas op 30 oktober. Dan wordt het model voorgesteld. Onderzoek en ontwikkeling is al afgerond, maar technische details zijn nog niet uitgesijpeld. De komende weken wil Magnum de marketingmotor draaiende houden door de inmiddels obligate reeks teasers uit te brengen. Niet meteen iets waar we elke keer voor in onze pen kruipen, maar wie ze niet wil missen kan terecht op de Auto55.be Facebookpagina of ons volgen via Twitter.