Lamborghini Veneno Roadster uit de kleren

Door: AUTO55

Ruwweg 3,3 miljoen euro verwachten de Italianen in ruil voor dit buitenaards ogende monster, belastingen niet inbegrepen. En slechts negen exemplaren zullen vanaf volgend jaar de fabriek uit rollen. Dat zijn er dus niet bijster veel, maar nog steeds zes meer dan het aantal dat men voor de Veneno-met-dak in gedachten heeft.

Wat je precies in de plaats krijgt? 6,5l slagvolume, 750pk en een cocon uit carbon en CFRP om je heen. Maar vooral ook de wind door de haren, en heel veel bekijks. Al kan je er ook snel weer vandoor. Naar honderd in 2,8 tellen en tot 350km/u en meer. En nog eentje om mee uit te pakken in de kroeg: zijn relatief lage gewicht van net geen 1,5t levert de Veneno Roadster een vermogen/gewichtsverhouding van amper 1,99kg per pk op. Hier zijn de officiële kiekjes.