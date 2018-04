Zo presteert de McLaren P1

Door: BV

Het is niet zo dat de nieuwe supersportwagen van McLaren - de P1 - nog geen geheimen heeft prijsgegeven. Maar de exacte prestaties, die hielden de Britten nog achter de hand. Tot nu.

Dat cijfertjes maar het halve verhaal vertellen en daarom niets zeggen over de rijpret die ermee te scheppen valt, is u wel bekend, maar dat onvolledige relaas is alvast erg indrukwekkend. Er komt zowaar een begrenzer aan te pas om ervoor te zorgen dat de topsnelheid niet meer dan 350km/u bedraagt. Kuch. En de sprintjes zijn ook van die aard dat ze de inhoud van je hersenpan waarschijnlijk opkloppen tot een culinaire mousse. Vanuit stilstand naar 100km/u knallen duurt amper 2,8 seconden. Dezelfde oefening maar naar 200km/u is verleden tijd na 6,8 tellen en als je de stunt ook nog even wil herhalen tot de 300 dan hoef je er nog steeds niet mere dan 16,5 tellen voor te rekenen. Of wat 916pk niet kan aanrichten met een koetswerk uit composietmateriaal.

De remmen zijn uiteraard van het carbon-keramische type. Wil je van de 100 afremmen tot stilstand dan neemt dat hooguit 30,2 meter in beslag. Wie zich nog de remafstandstabellen van de rijschool (die nog steeds gebruikt worden) nog herinnert, vindt dat terug in de categorie ‘onmogelijk'. En ook de CO2-afgifte van amper 194gr/km (8,3l/100km gemiddeld verbruik) vind die terug onder hetzelfde label. Beeld van de auto die het allemaal wel klaarspeelt is er in deze fotospecial.