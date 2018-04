McLaren P1 op de rollen

Door: AUTO55

De productie van McLarens nieuwe paradepaardje is in voegen getreden. In totaal zullen amper 375 exemplaren de fabriek in Woking verlaten, elk met een prijskaartje van meer € 1 miljoen. Geïnteresseerden moeten dus erg snel zijn, en dat geldt blijkbaar zeker voor de Europeanen.

De McLaren P1 is 's werelds snelste hybride. Met zowel de elektrische als de benzine aandrijflijn ingeschakeld gaat de sprint naar 100km/u in minder dan 3 tellen en de oefening naar 200km/u in minder dan 7 seconden. Vanuit stilstand naar 300 duurt overigens ook maar 17 tellen. De top is elektronisch begrensd op een verre van kinderachtige 350km/u.

Op het stuurwiel zijn twee magische knopjes te vinden. Het ene heet IPAS en schakelt in essentie de 179pk en 260Nm sterke elektromotor in. En de tweede is een knop die de luchtweerstand beperkt door de hoek van de achtervleugel te beperken. Dat scheelt zo maar eventjes 23% maar het doet weinig goeds voor de neerwaartse druk. Daarom gaat de vleugel weer naar z'n meest ideale positie (voor de wegligging) zodra de bestuurder de knop loslaat of het rempedaal aanraakt.

Waar het allemaal om te doen is, is de 3,8l V8 met twee turbo's. Die eenheid wekt in z'n eentje al 737pk en 720Nm op. Maak het totaal van beide aandrijfeenheden en je eindigt met 916pk en 900Nm. Een zeventrapsautomaat met dubbele koppeling krijgt dat allemaal te slikken. De elektromotor van zijn kant is goed voor een autonomie van 20km tot een snelheid van 48km/u. Dat laatste is eigenlijk vooral van belang voor de CO2-uitstoot die met minder dan 200gr/km uitzonderlijk laag is voor een auto met dit prestatiepotentieel.

Meer beeld van de bolide kan je hier bekiijken.