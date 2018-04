Een bunker voor Obama

Door: AUTO55

Vroeger gaven presidentiële limousines om de haverklap de geest, simpelweg omdat ze niet bestand waren tegen de zeer zware bepantsering die er achteraf aan toegevoegd was. Volgens een insider gingen de remmen vaak zelfs maar twee ritjes mee. Sinds de verkiezingsoverwinning van George W. Bush is daar echter verandering in gekomen. Zo voldoen de per stuk anderhalf miljoen kostende Cadillacs (het Witte Huis heeft er 12) sindsdien aan (veel) strengere eisen en worden ze vanaf de eerste schroef door een speciale, op de achtergrond werkende afdeling van GM ontworpen.

Ontiegelijk zwaar zijn de Caddy's nog altijd, met een geschat gewicht van - hou je vast - een kleine 7t per stuk. Elk exemplaar is 5,5m lang en draagt portieren met een dikte van ruim 20cm, die elk 13cm dikke kogelwerende ruiten bevatten. En dan is er ook de ballast die de veiligheidssystemen en andere reddende hulpmiddelen op de schaal plaatsen. Zoals de kogelbestendige brandstoftank met speciale foam, voor als er toch een kogel weet door te dringen en z'n kans schoon ziet om een explosie te veroorzaken, of de extra wapens in de kofferbak, de complete medicijnenkast, de met Kevlar versterkte banden...

Dat de V8 op benzine van wanten weet, staat buiten kijf. Al wordt er over het maximale vermogen met geen woord gerept. Dat hij veel drinkt, weten we anders wel. Per 100 kilometer een kleine 64 liter, naar verluidt.