BMW 760Li Individual Robbe & Birking heeft iets met zilver

Door: BV

Robbe & Berking is een in 1874 opgericht familiebedrijf dat zich specialiseert in zilveren voorwerpen. Hun normale werkzaamheden bestaan zoal uit het vervaardigen van chique keukengerei en het decoreren van huizeninterieurs en luxe maritieme jachten. Maar een auto op z'n tijd is ook een interessante uitdaging. Daarop zijn immers meer dan voldoende details aanwezig die in het zilver niet zouden misstaan, ook al worden ze nadien behandeld met een likje verf of vernis. Een deel van de magie en het plezier van handgemaakte producten schuilt nu eenmaal in het feit dat het hoe dan ook om een stukje ambacht gaat. Dat heeft BMW snel in smiezen gehad toen het Rolls-Royce overnam. Deze 760Li Robbe & Berking is dan ook beladen met edelmetaal, zowel aan de binnen- als aan de buitenzijde. Met dat laatste is Rolls-Royce overigens gestopt (tenzij op verzoek) omdat het te diefstalgevoelig was.

Elementen waaraan Robbe & Berking heeft gewerkt zijn de grille, de uitlaatsierstukken en de strip op de achterklep. Ook het logo op de D-stijl schittert als zilver, alsook de instaplijsten, de deurgrepen en diverse BMW Individual-accessoires in het interieur. Verborgen zilver vind je onder andere voorop de motorkap, in de vorm van het handgeschilderde BMW-embleem. Dat onbehandeld laten was wellicht te kitscherig. Voor een gedetailleerde kijk op alle details kan je zoals steeds terecht in de uitgebreide fotospecial.