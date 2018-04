BMW M235i Coupé helemaal naakt

Door: BV

Wie ons volgt via Facebook of Twitter heeft al enkele gelekte beelden van de nieuwe BMW 2-Reeks Coupé (eigenlijk een 1 Coupé, maar kom) zien passeren. De Duitsers lekken zoals gebruikelijk informatie en beeld langs alle kanten. Nu gaat de BMW M235i zelfs volledig naakt. Iets te vroeg, want morgen hebben we alle details voor je.

De M235i wordt, tot de komst van een M2, de gammatopper. Die wordt aangedreven door een drieliter zes-in-lijn die door een turbo zuurstof door de strot wordt gejaagd. Het resultaat is een vermogen van 326pk en 450Nm trekkracht. In combinatie met een automatische transmissie is dat voldoende voor een acceleratietijd van 4,8 seconden. Wie zelf wil schakelen heeft in het beste geval twee tienden extra nodig. Beeld is er in de fotospecial.