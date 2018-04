In detail: de BMW 2 Coupé

Door: BV

Al dan niet door de constructeur zelf georganiseerde informatielekken hebben ervoor gezorgd dat de BMW 2 Coupé de afgelopen dagen reeds het nieuws domineerde. Maar de opvolger van de BMW 1 Coupé is pas nu helemaal officieel. Hier zijn de details.

De nieuwe tweedeurs probeert z'n cijfersprong alvast te verantwoorden door wat dikker in de centimeters te zitten. In de lengte is de 2 Coupé 7,2cm langer dan de 1 met twee deuren die hem vooraf ging. De breedte groeide met goed 3cm en dat is ook het aantal dat de wielbasis in de plus ging. Die wielkasten weten zich ook weer wat beter gevuld want de spoorbreedte wordt zowel voor- als achteraan met 4cm aangedikt. Logisch dus dat ook het binnenruim erop vooruit ging, al zou je daar een grotere sprong verwachten. Zo wordt de hoofdruimte wel 19mm ruimer en is er 21mm meer plaats voor benen en knieën op de achterbank, maar weet de koffer slechts 20 liter uit de groeischeut te slepen. Die is voortaan 390l groot.

Tot de komst van de M2 is de M235i Coupé met z'n drieliter zes in lijn turbomotor de topper. Die kwam eerder al aan bod, maar voor de volledigheid herhalen we nog even de cijfertjes. 326pk, 450Nm, een sprinttijd van 5 tellen (en 2 tienden minder in het geval van de automaat) en een verbruiksgemiddelde van 8,1l/100km (handgeschakeld). Dat komet overeen met een CO2-afgifte van 189gr/km.

De 220i moet het stellen met een 1997cc viercilinder die net als het aggregaat in de bovenstaande paragraaf door een twin-scroll turbo wordt opgehitst. Goed voor 184pk en 270Nm en een sprinttijd die voor zowel de handgeroerde transmissie als de automatische variant is vastgesteld op 7 seconden rond. De top bedraagt hier 235km/u wat betekent dat de gammatopper dan 15km verder doorloopt om tenslotte door de begrenzer beteugeld te worden. Verbruiksgemiddelde? 6,1l/100km (142gr/km/CO2).

En dan beginnen we aan de diesels die in ons land effectief aan de man gebracht kunnen worden. Daar krijgt de potigste variant 225d op de kofferklep. Code voor een 218pk en 450Nm sterke 1995cc viercilindereenheid die de tweedeurs maximaal 242km/u snel maakt en een acceleratietijd van 6,3 seconden laat neerzetten. En dat met slechts 4,7l (142gr/km/CO2).

Dezelfde cilinderinhoud vinden we ook bij de 220d en 218d terug, zij het telkens met een teruglopend vermogen en trekkracht. 184pk en 380Nm in het eerste geval, 143pk en 320Nm in het tweede. Dat betekent ook dat de prestaties wat teruglopen. De 220d doet de hondersprint in 7,2 tellen en haalt 230km/u terwijl de cijfers voor de 218 respectievelijk 8,9 seconden en 213km/u bedragen. Het verbruik en de CO2-uitstoot zakken evenwel mee. Van 4,5l/100km en 119gr/km tot 4,3l/100km en 114gr/km. Interessant om weten: alle motoren - zowel benzine als diesel - voldoen aan de Euro 6-emissienormen.

In het voorjaar van 2014 staat de 2 bij de dealer. Prijzen zijn nog niet bekend. Beeld van binnen- en buitenkant is er nu wel voldoende. Je vindt het in de fotospecial.