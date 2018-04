Ferrari SP FFX wordt uniek stuk. Wellicht.

Door: BV

Ferrari heeft enkele patenttekeningen en de naam SP FFX geregistreerd. Voldoende reden voor het wereldwijde web om speculatiegek te worden. Naar alle waarschijnlijk gaat het om een uniek stuk dat door Ferrari Special Projects in opdracht van een gefortuneerde klant wordt gebouwd. De basis is de FF, met z'n 6,3l V12 en niet permanente vierwielaandrijving en zeventrapsautomaat met dubbele koppeling. Die ingrediënten blijven, net als enkele visuele kenmerken van de FF, behouden, al is niet uit te sluiten dat het eindresultaat opgekitteld wordt tot meer dan de 660pk van het standaardblok.

Als we de naamgeving bij Ferrari Special Projects volgen, dan staat SP uiteraard voor de afdeling. In het verleden werden die wel eens gecombineerd met de initialen van de opdrachtgever. Een eerder al door Eric Clapton bestelde uniek exemplaar luistert immers naar de type-aanduiding SP12 EC (fotootje op de Auto55.be Facebook-pagina). Die kostte € 4 miljoen. Ditmaal blijft de opdrachtgever anoniem. Foto's zijn er nog niet, maar de patentbeelden vind je hier.