Mercedes werkt met Google Glass

Met Google Glass in verbinding staan met je auto? Het kan binnenkort, zo claimt Mercedes, en uiteraard worden commerciële plannen gekoesterd. Volgens de autobouwer zal de bril je op een overvolle Walibi-parking naar de juiste vierwieler kunnen gidsen en vervolgens de reeds ingestelde bestemming doorgeven. Scrollen tussen alle infotainmentopties van het voertuig is dan uiteraard ook mogelijk. En dat is nog maar het begin. Mercedes wil in de toekomst elk van de modellen op en top in verbinding stellen met alle mogelijke apparaten aan boord. Dat zal weer een stevig debat over verkeersveiligheid teweegbrengen.