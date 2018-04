Vierdeurs Toyota GT86 is fantasie

Door: BV

Toyota toonde al een dakloze versie van de GT86, wat natuurlijk de speculatie over een productieversie aanwakkerde. Maar de boekhoudafdeling van het bedrijf heeft de cijfers gekraakt, en er valt geen of onvoldoende geld mee te rapen. Dus komt een GT86 waarbij je onder de sterren zit er niet. Dat was al bekend. Op het net duiken inmiddels geruchten én bovenstaande afbeelding op van een vierdeurs GT86. Een model dat volgens Britse media in 2015 aan het aanbod wordt toegevoegd.

De gegevens zijn behoorlijk specifiek, met een 10cm langere wielbasis bovenop de extra portieren, en een tweede aandrijflijn die gebaseerd is op die van de Yaris Hybrid R Concept die in Frankfurt werd voorgestel. Teruggeschroefd van 420 tot 250pk weliswaar, als aanvulling op de tweeliter boxercentrale die 200 paarden oplevert.

Maar wie zo'n vierdeurs GT86 wel ziet zitten, houdt z'n adem best niet in. Het model is pure fantasie. Een stelling die Auto55.be ook nog eens formeel is bevestigd door een woordvoerder van het merk. ‘Er komt geen vierdeurs Toyota GT86". Weten we dat ook alweer...