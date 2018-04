Nieuwe Hyundai Genesis onderweg naar Europa

Door: BV

Eerder deze week lostte Hyundai de eerste schetsen van de nieuwe Genesis. Het is de tweede generatie van het achterwielaangedreven vlaggenschip. De eerste kwam niet naar het Oude Continent, en terwijl we ons eerder deze week nog afvroegen of de nieuwe wel voet aan grond in Europa zou zetten, hebben we nu het antwoord. De Koreanen zullen de Genesis ook bij ons commercialiseren. Dat betekent overigens niet automatisch dat de onafhankelijke Belgische invoerder het model ook bij ons in de catalogus zet, al ligt het wel voor de hand.

Over de nieuwe Genesis is nog niet veel bekend. Wat we wel weten is dat vierwielaandrijving een optie wordt en dat er ter hoogte van de voorwielen gemoderniseerde versies van twee reeds bekende motoren komen te liggen. Een 3,8l V6 en een vijfliter V8. De eerste schetsen vind je hier.