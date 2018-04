Toyota iQ gaat eruit in 2014, Aston Cygnet reeds gesneuveld

Door: BV

s="internalLink" title="Toyota iQ klaar voor introductie" href="/nieuws/12591-toyota-iq-klaar-voor-introductie">Toyota's iQ mag dan wel een intelligente zetelopstelling hebben, waardoor er ten minste één volwassene meer in kan dan in een Smart Fortwo, echt potten heeft de Japanse stadsmini nog niet gebroken. De prijs zit daar wellicht voor iets tussen. Bij ons kost een instapper al meer dan € 12.000, en je kan het modelletje upgraden tot het meer dan € 18.000 kost. De Japanners zijn niet tevreden met het verkoopsvolume, en het in 2009 gelanceerde model, wordt volgend jaar dan ook met pensioen gestuurd. Het ziet er niet naar uit dat er nog een opvolger komt. In Europa zal Toyota de nieuwe Aygo, die rond dezelfde tijd wordt verwacht, ongetwijfeld voor de die rol naar voor schuiven.

Het nieuws is niet afkomstig van Toyota zelf, maar werd door Aston Martin op straat gegooid. Dat bouwde met de Cygnet immers een behoorlijk dure afgeleide van de iQ en staakte de productie eerder al. De Britse autoconstructeur zegt nu dat het daartoe werd gedwongen door het vroeger dan geplande afscheid van de iQ. Het was daardoor nutteloos voor Aston Martin om nog verder in het project te investeren. Er volgde ook nog een sneer naar de Japanners omdat die - volgens het Britse bedrijf - gemaakte afspraken aan de laars lappen.