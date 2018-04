Aston Martin Cygnet doet speciaal, kost nog meer

Door: BV

De kleinste Aston Martin van allemaal - de Cygnet - is aan z'n eerste speciale reeks toe. Tenminste, als je de eerder voorgestelde witte en zwarte exemplaren beschouwd als een "lanceeraanbod". Dit nieuwe exemplaar is onderhuids natuurlijk nog steeds een Toyota iQ, maar het is aangekleed in samenwerking met de Parijse modeboetiek Colette.

Dat laatste is aan de honingraatvormige sierstiknaden op de zetels en de zonnekleppen, de blauwe contrasterende stikdraad aan de binnenzijde aan te zien. Dezelfde tint wordt buiten gebruikt om de lichtmetalen velgen, de grille en de motorkap op te smukken bovenop een zilverkleurige lakkleur.

Aston Martin zal slechts 14 stuks bouwen. Standaard kost het kleine autotootje al een indrukwekkende € 36.700, maar voor dit exemplaar moet je zo maar eventjes € 48.995 ophoesten.