Parels van helmen voor de BMW-liefhebber

Door: BV

BMW Motorrad mag dit jaar z'n negentigste verjaardag vieren. Een feestje dat pas over tien jaar zal overklast worden bij het eeuwfeest van de devisie. De Franse producent van luxehelmen Atelier Ruby heeft de gelegenheid nu al aangegrepen als excuus voor een compleet nieuwe lijn - The Munich 90 Collection - met drie heerlijk gedetailleerde retrostijlen, gecombineerd met de erg hoge afwerking die eigen is aan het bedrijf. Elk ontwerp is verkrijgbaar in drie helmstijlen, en je vindt er vast één die ook dienst kan doen voor een dag circuit met de auto. Goedkoop zijn ze niet. Voor minder dan € 750 moet je er niet aan beginnen, maar het resultaat is er wel naar. Je kan de pareltjes bekijken in onze fotospecial.