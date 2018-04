Mag het 14cm meer Range Rover zijn?

Door: BV

Op 20 november introduceert Land Rover de verlengde versie van de eerder dit jaar geïntroduceerde nieuwe Range Rover. Op het Autosalon van Los Angeles, dichtbij de potentiële klantenbasis. Want de Britten denken dat het succes van een Range Rover met extra verwennerij voor de achterste inzittenden, vooral afhangt van het Oosten en de VS. Maar hij komt ook bij ons in de catalogus, met levering vanaf - ten vroegste - maart 2014.

De nieuwe Range Rover ‘L' krijgt tussen voor- en achterwielen 14cm extra koetswerk. Die gaat dus ook in de wielbasis zitten. Alle extra ruimte komt ten goede van de achterste inzittenden, die niet alleen op meer beenruimte, maar ook op een grotere instelbaarheid van de achterbank worden getrakteerd. Of op extra luxueuze uitrusting met een doorlopende middenconsole (hertekend ten opzichte van het exemplaar dat beschikbaar is in de Range met korte wielbasis), uitklapbare vliegtuigtafels en een reeks specifieke sierlijst- en aankledingsopties. De Range Rover L (herkenbaar aan het logo op de flank) werpt zich erdoor op als een alternatief voor een klassieke lange sedan. Niet voor het eerst overigens, want van 1992 tot 1994 had Range Rover al eens een verlengde LSE in de catalogus (foto op onze Facebook-pagina), maar dat model werd geen succes. De tijden zijn veranderd.

De Lange variant wordt leverbaar in de hoogste uitrustingsniveaus en met het gros van de motoren, maar erg specifiek zijn de Britten nog niet. Alleen de komst van de dieselhybride wordt expliciet bevestigd. Het is ook nog te vroeg om een meerprijs aan te stippen, maar het ligt in de lijn der verwachtingen dat Land Rover zich laat leiden door de toeslag die bij de limousines wordt gerekend. En dat betekent dat je toch gauw op € 5.000 à 10.000 mag rekenen. Beeld van de eerste lange Range Rover in 20 jaar is er in de fotospecial.