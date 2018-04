Subaru BRZ Premium Sport Edition

Door: BV

Subaru steekt z'n BRZ in een meer luxueuze jas. Dus we zullen al meteen in de eerste lijnen van dit artikel de hoop op wat meer vermogen onder onze hiel verpletteren. Ook hier laten de Japanners de motor gewoon bij het oude. Met 200pk dus, wat nu niet meteen behelpen is.

De aankleding dan - aan de buitenzijde blijft het bescheiden: donkere velgen, dito spiegelkappen en een speciale laktint. Aan de binnenzijde is er meer werk verzet. Daar wordt het standaard kunststoffen dashboard verstopt onder een laagje alcantara, en worden de gelakte plastic sierlijsten overtrokken met koolstofvezel. Het zitmeubilair, de deuren, handrem- en versnellingspookmof zijn bekleed met leder, dat in twee tinten in het interieur te vinden is. Netjes afgebiesd met contrasterend stiksel. En de pedalen zijn uitgevoerd in aluminium. Tenslotte is de startknop nu rood en voorzien van het STI-logo.

Deze ‘Premium Sport Edition' wordt voorlopig alleen aangeboden in Japan. Als er plannen opduiken om die ook in Europa aan te bieden, houden we je vanzelfsprekend op de hoogte. Je blik over alle details laten dwalen kan alvast in de fotospecial.