Unieke Rolls-Royce voor verdeler uit Dubaï

Tijdens een etentje in het Goodwood Hotel liet Rolls-Royce-verdeler Mohammed El Arishy zijn oog vallen op foto's van het historische Goodwood racecircuit. Vervolgens ging hij aankloppen bij de exclusieve Bespoke-afdeling van het merk, waar men akkoord ging om een unieke Rolls te creëren in de sfeer van de omloop. Een Phantom Coupé werd daarop in Gunmetal-grijs gespoten en de motorkap in een matzwarte tint uitgevoerd. Ook speciale emblemen in chroom, met daarin de lay-out van het Goodwood-circuit gegraveerd, ontbraken niet.

Nog opvallender is het interieur, dat een knalrode kleurstelling geniet. Luxueuze houtinleg moest plaats maken voor sportief carbon en in de zetels werd een finishvlag geborduurd. Ook spotten we een meer dan duizend LED-lampjes tellende sterrenhemel zoals in de Celestial Concept.

Onder de kap bleef alles bij het oude. De aanwezige 6,6l V12 is dus nog steeds 460pk sterk. Wat de unieke Bespoke Chicane Coupé gekost heeft werd niet vrijgegeven. Kiekjes ervan kunnen we je wel voorschotelen.