Daihatsu FCå?¸DECK geeft de vinger. Letterlijk.

Door: BV

De auto's uit het Japanse kei-segment -zeg maar supermini's- mogen niet langer zijn dan 3,4m, hebben een maximale breedte van 1,48m en mogen niet hoger zijn dan 2 meter. Bovendien is hun cilinderinhoud beperkt tot maximaal 660cc en mag het motorvermogen niet meer dan 64pk bedragen. Schendt het model één van die beperkingen, dan valt het in Japan niet meer onder het gunstigste belastingsregime.

Maar, geloof het of niet, deze Daihatsu FC凸DECK kleurt netjes binnen de lijnen en steekt tegelijk de middelvinger op naar het segment. En dat laatste mag je letterlijk nemen, gezien het pictogram in de naam. Voor de aandrijving van de originele concept car, doen de Japanner beroep op een brandstofcel. Details worden daarover niet gegeven, maar de vermogensopbrengst blijft uiteraard wel binnen de beperkingen in de eerste paragraaf van dit item. Over enkele weken is het model te zien op het Autosalon van Tokio. Extra beeld is er zoals steeds in de fotospecial.